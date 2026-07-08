به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با هدف اصلاح الگوی کشت و ارتقای امنیت غذایی، برنامه‌های کلانی را برای تغییر ساختار کشت در دیمزار‌ها و اراضی کشاورزی استان اجرایی کرده است. این برنامه‌ها که با تمرکز بر «پایداری تولید» تدوین شده‌اند، بر دو محور اساسیِ توسعه گیاهان دارویی و افزایش عملکرد در واحد سطح گندم استوار هستند.

شبنم جلیل‌زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، در جلسه بررسی برنامه‌های پایداری تولید، از اجرای کشت گیاهان دارویی در یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه گیاهان دارویی گزینه‌ای راهبردی برای تناوب زراعی و جایگزینی محصولات پرآب‌بر محسوب می‌شوند، گفت: علاوه بر برنامه فعلی، در برنامه هفتم توسعه نیز کشت گیاهان دارویی به مساحت ۱۶۲۴ هکتار پیش‌بینی شده که سهم کشت دیم در آن ۹۹۴ هکتار است.

او با اشاره به وجود ۳۰ شرکت فرآوری و ۳ شرکت تولید نهال و نشاء در استان، تصریح کرد: «اگرچه نبود بازار مطمئن و کمبود مطالعات مکان‌یابی از چالش‌های پیش‌روی این حوزه است، اما با تکمیل طرح‌های پژوهشی و گسترش کشاورزی قراردادی، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه کشت انواع گیاهان دارویی بهره برد.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، بر لزوم تدوین نقشه راه دقیق برای جهش تولید گندم تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت کشت پاییزه امسال گفت: «در سال زراعی جاری بیش از ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۳۰۰ هزار و ۶۹۳ هکتار به صورت دیم و ۱۰۵ هزار و ۳۰۷ هکتار به صورت آبی است.»

اصغری با بیان اینکه متوسط عملکرد گندم دیم استان طی ۵ سال اخیر با رشد ۳۰ درصدی از ۹۰۰ کیلوگرم به ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده، خاطرنشان کرد: «این میزان با تکیه بر یافته‌های علمی و تقویت همکاری‌های تحقیقاتی باید بیش از پیش ارتقا یابد. تحقق پایداری تولید در دیمزار‌ها مستلزم زنجیره‌ای هماهنگ، از تأمین بذر و کود مناسب تا کنترل آفات و بیماری‌ها است.»

وی در پایان، استفاده از گونه‌های کم‌آب‌بر در مناطق مستعد را از اولویت‌های سازمان دانست و افزود: توسعه کشت محصولات جدید نظیر سماق در شهرستان‌های پیرانشهر و سردست، در راستای اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از اولویت‌های اجرایی این سازمان است.