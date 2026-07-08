فردی که در فیروزآباد با کلاش به سمت یک شهروند تیراندازی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر اینکه شخصی با هویت معلوم در حاشیه شهر و در محدوده زمین‌های کشاورزی این شهرستان اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سمت یک شهروند کرده و منجر به مجروحیت او از ناحیه دست شده بود بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: پس از تحقیقات جامع، محل تردد متهم مشخص شد و ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی متهم را هنگام تردد با موتورسیکلت و در حالی که مسلح به اسلحه کلاش بود دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از متهم ۳۷ ساله که از اراذل و اوباش این شهرستان بود یک تیغه چاقو، یک قبضه اسلحه کلاش و یک عدد دوربین شکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: متهم دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت، آدم‌ربایی، درگیری، ضرب و شتم و تیراندازی به سمت ماموران و افراد عادی بوده است.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.