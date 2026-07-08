در قالب طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها، در بیش از یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی گیاهان دارویی کشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای کشت گیاهان دارویی دربیش از یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان در قالب طرح پایداری تولید در دیمزار‌ها و تحقق کامل برنامه الگوی کشت گیاهان دارویی استان در سال جاری خبر داد.

شبنم جلیل زاده در جلسه مشترک اجرای برنامه‌های ابلاغی طرح پایداری تولید در دیم زار‌های استان اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی کم آب بر یکی از روش‌های مناسب کشت جایگزین برای محصولات پرآب بر است و در تناوب با محصولات زراعی نیز می‌تواند کشت شود.

وی ادامه داد: علاوه بر کشت گیاهان دارویی در قالب طرح جهش یا پایداری تولید در دیمزارها، در برنامه هفتم توسعه نیز کشت گیاهان دارویی به مساحت یک هزار و ۶۲۴ هکتار برنامه ریزی شده که ۹۹۴ هکتار آن به صورت کشت دیم است.

جلیل زاده نبود بازار مطمئن، مطالعات مکان‌یابی کشت گیاهان دارویی، دانش فنی لازم را از موانع کشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد و افزود: با تکمیل طرح پژوهشی در دست اجرا در خصوص مکان‌یابی کشت گیاهان دارویی در استان و ارائه دستورالعمل‌های فنی کاشت، داشت و برداشت برای گیاهان دارویی مختلف با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان بخشی از این موانع رفع خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون ۳۰ شرکت فرآوری گیاهان دارویی به همراه ۳ شرکت تولید نهال و نشاء گیاهان دارویی در استان فعال هستند که پتانسیل خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش کشت کشاورزی قراردادی، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت‌های فرآوری گیاهان دارویی جهت اجرای کشاورزی قرار دادی در استان می‌تواند زمینه ساز فراهم کردن بازار مطمئن و توسعه کشت انواع گیاهان دارویی در استان باشد.