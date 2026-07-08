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آغاز جشنواره جهانی «سنفرمین» در شهر پامپلونای اسپانیا امسال به صحنهای از اعلام همبستگی گسترده با ملت فلسطین تبدیل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شهاب، در جریان مراسم افتتاحیه، پلاکارد بزرگ با عبارت «نابودی اسرائیل» و تصویری از پرچم اسرائیل که با یک خط قرمز خط خورده بود، به نمایش درآمد، اقدامی که توجه هزاران شرکت کننده و گردشگر حاضر در این جشنواره را به خود جلب کرد.
جشنواره سنفرمین که هر سال به مدت ۹ روز و تا ۱۴ ژوئیه برگزار میشود، یکی از مشهورترین رویدادهای مردمی اروپا به شمار میرود و گردشگران بسیاری را از سراسر جهان جذب میکند. با این حال، مراسم افتتاحیه امسال نیز برای دومین سال پیاپی با پیامهای سیاسی و انسانی در حمایت از آرمان فلسطین همراه بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، منطقه باسک که شهر پامپلونا در آن قرار دارد، سالهاست به موضع گیری در حمایت از مسئله فلسطین و روابط تاریخی با جنبش آزادیبخش فلسطین شناخته میشود که حضور پررنگ نمادها و فعالیتهای حامی فلسطین در مناسبتهای عمومی این منطقه را توضیح میدهد.
در همین راستا، شورای سوسیالیستی منطقه باسک نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» از حضور خود در مراسم افتتاحیه خبر داد و در پیامی نوشت: «فلسطین فراموش نشده است» و بار دیگر همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کرد.
این رویداد ادامه روندی است که سال گذشته نیز در جشنواره سنفرمین مشاهده شد. زمانی که مسئولیت شلیک موشک نمادین آغاز جشنواره به یک گروه حامی فلسطین سپرده شد و این گروه با شعار «فلسطین آزاد» مراسم را آغاز کرد. اقدامی که بازتاب گستردهای داشت.
در مقابل، این صحنهها با واکنش منفی در محافل اسرائیلی روبهرو شد. رسانههای اسرائیلی مدعی شدند جشنواره سنفرمین به محلی برای ابراز حمایت از فلسطین و اعتراض به سیاستهای اسرائیل تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که همبستگی مردمی با فلسطینیان در شماری از کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ غزه گسترش یافته است.