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طرح صدور گواهینامه موتور سیکلت برای روستاییان در روستای رحمت آباد خوانسار اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این طرح در خود روستا اجرا میشود گفت: به۴۲ نفر متقاضی با اخذ آزمون و قبولی در آن گواهینامه موتورسیکلت اعطا میشود.
سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: این اقدام برای ارتقای ایمنی رفت و آمد، افزایش فرهنگ ترافیک و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی رانندگی اجرا شده است و حاصل تعامل، همافزایی و همکاری دستگاههای مسئول با همراهی مردم روستا است.