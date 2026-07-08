به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه این طرح در خود روستا اجرا می‌شود گفت: به۴۲ نفر متقاضی با اخذ آزمون و قبولی در آن گواهینامه موتورسیکلت اعطا می‌شود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: این اقدام برای ارتقای ایمنی رفت و آمد، افزایش فرهنگ ترافیک و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی رانندگی اجرا شده است و حاصل تعامل، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مسئول با همراهی مردم روستا است.