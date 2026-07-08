به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدسبحان بیات ۲۹ آبان پارسال در جریان رقابت‌های قهرمانی کشور پاورلیفتینگ دانشجویان مورد نمونه‌گیری قرار گرفت که بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تایید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) وجود ماده ممنوعه «بولدنون» را تایید کرد.

با توجه به پاسخگو نبودن ورزشکار به مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی ایران نادو و مطابق مجموعه قوانین و مقررات ملی مبارزه با دوپینگ ایران، انصراف از دادرسی محرز تلقی شد. بر این اساس، شورای صدور رای بدون تشکیل جلسه استماع و صرفا براساس مستندات موجود، حکم محرومیت چهار ساله این ورزشکار را از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۹ صادر کرد.

همچنین نمونه آزمایش شیرکو روحیان دیگر ورزشکار پاورلیفتینگ، در همان تاریخ و مسابقات، وجود دو ماده ممنوعه «استانوزولول» و «آناستروزول» از فهرست مواد و روش‌های ممنوعه وادا مورد تایید قرار داد و با توجه به پاسخگو نبودن ورزشکار به مکاتبات ایران نادو، مطابق مجموعه قوانین و مقررات ملی مبارزه با دوپینگ، محرومیت چهار ساله وی نیز محرز شد. با این حال، از آنجا که پرونده مشمول شرایط تشدید مجازات (وجود بیش از یک ماده ممنوعه در نمونه) است، یک سال دیگر به محرومیت این روحیان اضافه شد تا او از ۲ دی ۱۴۰۴ تا اول دی ۱۴۰۹ به مدت پنج سال از همه فعالیت‌های ورزشی محروم شود.

در نمونه آزمایش آیدین علی‌یاری در رشته دوچرخه‌سواری که ۱۰ دی پارسال و در جریان اردوی تیم ملی اخذ شد، وجود ماده ممنوعه «استانوزولول» تایید شد که این ورزشکار در مهلت مقرر با ارسال پاسخ، پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات، مطابق مقررات، محرومیت اولیه چهار ساله وی با یک سال کاهش، به سه سال تقلیل یافت، اما با توجه به اینکه او پیش از این نیز به علت استفاده از ماده ممنوعه «تستوسترون» از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به مدت چهار سال محروم شده بود و این پرونده، دومین تخلف دوپینگی وی محسوب می‌شد، که مطابق قوانین ض دوپینگ، چهار سال دیگر به محرومیت وی افزوده شد. در نتیجه، این ورزشکار در مجموع به هفت سال محرومیت از همه فعالیت‌های ورزشی، از ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۸ بهمن ۱۴۱۱ محکوم شد.