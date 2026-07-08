روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد: مراسم وداع با پاسدار شهید محمدرضا خزیمی که صبح امروز در جریان مقابله با پهپاد‌های دشمن متجاوز صهیونیستی به شهادت رسید، امشب در بندر ماهشهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، مراسم وداع با پاسدار شهید محمدرضا خزیمی که صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در جریان مقابله با پهپاد‌های دشمن متجاوز صهیونیستی به شهادت رسید، امشب در بندر ماهشهر برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خوزستان، بار دیگر معطر به عطر ایثار و شهادت شد. با کمال احترام و تواضع، به اطلاع امت شهیدپرور و ولایت‌مدار استان خوزستان شهرستان #بندرامام‌خمینی می‌رساند که مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید والامقام شهید محمد رضا خزیمی که در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و امنیت این مرز و بوم به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، برگزار خواهد شد.

این مراسم ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در میدان امام خمینی شهرشتان بندر ماهشهر باحضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور، مقتدر و ولایتمدار برگزار می‌شود.

جزئیات مراسم تشییع و تدفین این شهید بزرگوار متعاقبا از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

بدین‌وسیله از همه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم متدین و قدرشناس دعوت می‌شود تا با حضور باشکوه خود در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره) و شهدای عزیز، تسلی‌بخش قلوب بازماندگان باشند.