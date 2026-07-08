به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبکه الجزیره، ترامپ گفت: اسپانیا یک موضوع از دست رفته است و شریک بدی برای ناتو است. روابط تجاری‌مان را با آنان قطع خواهیم کرد و با آنان ملاقات نخواهم کرد.

واکنش نخست وزیر اسپانیا به سخن ترامپ

پایگاه العربی الجدید به نقل از رویترز گزارش داد: نخست وزیر اسپانیا درباره سخن ترامپ مبنی بر قطع روابط تجاری با کشورش گفت ما با این سخنان به عنوان امری عادی برخورد می‌کنیم.