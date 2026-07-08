خراسان شمالی عاشقان را به وداع با رهبر شهید فرا می خواند

استان خراسان شمالی آماده استقبال از زائرانی است که خود را به مشهد مقدس می رسانند تا در مراسم وداع و تدفین رهبر شهید انقلاب شرکت کنند.در این مسیر، موکب های متعددی برپا شده و علاوه بر آن، خدمات گسترده ای هم برای زائران ارائه می شود.