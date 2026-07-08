نمایش «این همه تلق و ملق» به نویسندگی و کارگردانی ملیحه مقیمی‌اسفندآبادی، با هنرنمایی توان‌خواهان، از ۲۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کانون پرورش فکری بیش از دو دهه است که با راه‌اندازی مراکز فرهنگی و هنری فراگیر، توجه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان دارای معلولیت جسمی و حرکتی داشته است.

در همین زمینه، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال‌های گذشته با «طرح حمایت از اجرای تئاتر فراگیر» (کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه)، از هنرمندان تئاتر دارای نیاز‌های ویژه حمایت کرده و ضمن مشارکت در تولید آثار، سالن‌های خود را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است تا این گونه نمایشی جایگاه خود را در جامعه پیدا کند.

مرکز تئاتر کانون همچنین به نمایش‌هایی که به موضوع کودکان و نوجوانان دارای معلولیت می‌پردازند، توجه ویژه‌ای دارد.

نمایش «این همه تلق و ملق»، اثری برای مخاطبان کودک است که به موضوع کودکان دارای نیاز‌های ویژه (توان‌یاب جسمی) می‌پردازد.

بازیگران این نمایش عطا ولیانی، سینا فیروزبخت، پویا کلانتری و مهدی حاج‌حسینی هستند. مهدی مقیمی‌اسفندآبادی به‌عنوان مشاور کارگردان، رامین عبداللهی و تهمورس امیری نوازندگان، علیرضا تاجیک و علیرضا حسین‌پور طراحان صحنه، سما مقیمی طراح لباس، زهرا زارع‌زاده مسئول دوخت لباس، مهدی مقیمی‌اسفندآبادی طراح پوستر، محمدرضا شاملوفرد و فاطمه‌سادات حسینی طراحان نور و عاطفه مقیمی، صادق کیانی‌مقدم و محمدعلی یزدان‌شناس مسئولان روابط عمومی و تبلیغات این اثر هستند.

این نمایش برگرفته از کتابی به همین نام از انتشارات کانون پرورش فکری نوشته سرور کتبی است.

در خلاصه داستان نمایش «این همه تلق و ملق» آمده است: «یک مغازه آش‌فروشی اینجاست که هر روز مردم جمع می‌شوند و آش خوشمزه می‌خورند و همه هم می‌گویند: بَه بَه! اما یک درخت غرغرو اینجاست که به همه چیز می‌گوید اَه اَه… حالا با او چه کار کنیم؟!»

نمایش «این‌همه تلق و ملق» از ۲۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر کانون، واقع در پارک لاله، روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای ذخیره بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.