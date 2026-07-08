فرمانده سپاه آستانه اشرفیه از اعزام ۱۴۲ نفر از عاشقان رهبر شهید امت با ۵ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران به مشهد مقدس خبر داد.

اعزام عاشقان قائد شهید امت از آستانه اشرفیه به مشهد مقدس

اعزام عاشقان قائد شهید امت از آستانه اشرفیه به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مسیب محمدجانی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: ۱۴۲ نفر از عاشقان انقلاب و نظام از شهرستان آستانه اشرفیه، با ۵ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند تا مردم مؤمن این خطه در آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور داشته باشند.

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه، با تأکید بر اینکه این کاروان‌ها سفیران اراده‌ی خلل‌ناپذیر یک ملت‌اند، گفت: حضور مردم در این آیین، اعلامِ بیعتِ مجدد با مسیرِ این «رهبر شهید» است.

وی با اشاره به هراسِ دشمن از نمایشِ این وحدتِ ملی، افزود: تحلیلگران اتاق‌های فکر بیگانه باید بدانند که این حرکتِ خودجوش مردم برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین، مانوری از همبستگی ملی و ایستادگیِ بی‌چون‌وچراست.