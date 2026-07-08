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فرمانده سپاه آستانه اشرفیه از اعزام ۱۴۲ نفر از عاشقان رهبر شهید امت با ۵ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مسیب محمدجانی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد گفت: ۱۴۲ نفر از عاشقان انقلاب و نظام از شهرستان آستانه اشرفیه، با ۵ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند تا مردم مؤمن این خطه در آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور داشته باشند.
فرمانده سپاه آستانهاشرفیه، با تأکید بر اینکه این کاروانها سفیران ارادهی خللناپذیر یک ملتاند، گفت: حضور مردم در این آیین، اعلامِ بیعتِ مجدد با مسیرِ این «رهبر شهید» است.
وی با اشاره به هراسِ دشمن از نمایشِ این وحدتِ ملی، افزود: تحلیلگران اتاقهای فکر بیگانه باید بدانند که این حرکتِ خودجوش مردم برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین، مانوری از همبستگی ملی و ایستادگیِ بیچونوچراست.