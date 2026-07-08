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ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با فعالسازی ظرفیتهای بینراهی و اتخاذ تدابیر ویژه برای تردد ایمن زائران، از آمادهباش کامل ناوگان حملونقل عمومی جهت جابهجایی عزاداران در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، در تشریح اقدامات این ادارهکل برای مراسم تشییع رهبر شهید امت در مشهد مقدس، گفت: هدف ما در این ایام، تسهیل حضور مشتاقان و حفظ امنیت سفر عزاداران است. در همین راستا، ظرفیت ناوگان مسافری کشور جهت برقراری سفرهای رفت و برگشت به مشهد مقدس بسیج شده است.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی ترددها افزود: اوج حضور زائران در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه است و برنامهریزیهای لازم برای بازگشت ایمن مسافران در بازه زمانی عصر پنجشنبه تا یکشنبه (۱۸ تا ۲۱ تیر) انجام شده است. شهامت خاطرنشان کرد: علاوه بر مجتمعهای رفاهی بینراهی که با نظارت مستمر آماده خدمترسانی هستند، سامانههای اطلاعرسانی ۱۴۱ بهطور شبانهروزی آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مشهد را به اطلاع زائران میرسانند.
این مقام مسئول با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای میزبانی از زائران اظهار داشت: با هماهنگیهای بهعمل آمده، شبکه حملونقل درونشهری مشهد نیز برای اتصال مسافران به مسیرهای تشییع تقویت شده است تا زائران بدون دغدغه و با صرف کمترین زمان به مقاصد خود برسند. وی در پایان به عزاداران توصیه کرد: با توجه به حجم بالای تردد، ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقفهای استراحتی در طول مسیر غافل نشوند تا شاهد سفری بیخطر برای تمامی شرکتکنندگان در این رویداد بزرگ ملی باشیم.