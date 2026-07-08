انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۲۰ تیرماه آغاز می‌شود و دانشجویان متقاضی تا ۲۴ تیرماه فرصت دارند برای ثبت نام خود اقدام کنند؛ کلاس‌های نظری این دوره به صورت مجازی برگزار می‌شود، اما امتحانات به صورت حضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دانشگاه آزاد اسلامی زمانبندی کامل ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

بر این اساس، انتخاب واحد دانشجویان متقاضی شرکت در ترم تابستان از روز شنبه ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان باید در این بازهٔ ۵ روزه با مراجعه به سامانه آموزشی و هماهنگی با استادان راهنما، نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند و پس از اتمام این مهلت، امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

شروع کلاس‌های ترم تابستان از روز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ خواهد بود و کلاس‌ها تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ ادامه پیدا می‌کند. همچنین برگزاری کلاس‌های نظری این دوره به صورت مجازی بلامانع اعلام شده است، اما تأکید شده که کلیه امتحانات این ترم در زمان مقرر و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

بازهٔ زمانی برگزاری امتحانات نیز از ۱ تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و دانشجویان باید برنامه ریزی لازم را برای حضور در جلسات امتحانی حضوری داشته باشند.

برنامه زمانبندی، انتخاب واحد دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیراست: