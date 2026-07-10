رئیس هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان گفت: جمع نذورات نقدی زینبیه اعظم زنجان در ایام عزاداری ماه محرم به ۲۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسید.

نذورات نقدی زینبیه اعظم زنجان به ۲۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسید

نذورات نقدی زینبیه اعظم زنجان به ۲۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عباس محمدی با بیان اینکه این میزان نذورات به صورت نقدی یا از طریق کارتخوان‌های تعبیه شده در مسیر عزاداری دسته زینبیه اعظم زنجان اهدا شده است، افزود: ۴۳ راس دام نیز در مسیر عزاداری این زینیبه روز یازدهم محرم ذبح شد.

وی گفت: از ابتدای محرم امسال تاکنون ۵۳ راس دام زنده نیز تحویل زینبیه اعظم زنجان شده است.

محمدی ادامه داد: نذورات جمع‌آوری شده در سه بخش جاری، عمرانی و فرهنگی هزینه شده و علاوه بر برنامه‌های مذهبی در امور قرآنی و فعالیت‌های اجتماعی نیز به‌کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه گوشت دام‌های قربانی ذبح شده در مسیر عزاداری دسته زینبیه اعظم زنجان نسبت به سال‌های گذشته کمتر بود، گفت: این نذورات میان همسایگان مسجد، شرکت کنندگان در هیات مکتب الزینب (س) که روز‌های دوشنبه هر هفته در این محل برگزار می‌شود و بخشی نیز میان خادمان، انتظامات و امور بانوان مسجد توزیع شد.

محمدی افزود: امسال در مسیر دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان حدود ۱۲۰ کارتخوان و صندوق نذورات به صورت ثابت و سیار در سطح شهر فعال بود و حدود یک هزار و ۲۰۰ خادم نیز در برگزاری این آیین مشارکت داشتند که از این تعداد، یک هزار نفر در بخش آقایان و ۲۰۰ نفر در بخش بانوان فعالیت کردند.

مسجد زینبیه زنجان یکی از اماکن متبرکه و مورد احترام خاص مردم زنجان، شهرستان‌های همجوار و حتی سایر استان‌هاست.