به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العربیه، پس از اقدام ترامپ در اعلام پایان یادداشت تفاهم با ایران، بهای نفت پنج درصد افزایش یافت. همچنین سقوط سهام در اروپا نیز شدت پیدا کرد.

عبور بهای نفت خام برنت از ۷۸ دلار در هر بشکه

به گزارش شبکه آرتی عربی، برای اولین بار از روز بیست و سوم ژوئن، بهای نفت خام برنت از هفتاد و هشت دلار در هر بشکه عبور کرد.

افزایش ۵ درصدی بهای گاز در اروپا پس از سخنان ترامپ

به گزارش شبکه آرتی عربی، بورس لندن اعلام کرد پس از سخنان ترامپ بهای گاز در اروپا پنج درصد افزایش یافت و از پانصد و هشتاد دلار در هر هزار مترمکعب فراتر رفت.