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رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ظرفیت برای پزشکان و امدادگران جهت ارائه خدمات تا پایان مراسم نجف فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفت: امدادگران هلالاحمر با آمادگی کامل در میان تشییعکنندگان حضور دارند و پوشش امدادی این مراسم را بر عهده گرفتهاند.
کولیوند افزود: درمانگاه نجف جمعیت هلالاحمر، آماده خدمترسانی به زائران است و ظرفیت برای پزشکان و امدادگران جهت ارائه خدمات درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای مراسم تشییع در کربلا نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است و تیمهای عملیاتی در آمادگی کامل قرار دارند.
کولیوند افزود: خوشبختانه تاکنون هیچگونه مشکل خاصی در روند برگزاری مراسم گزارش نشده و خدمات امدادی با آمادگی کامل در حال ارائه است.