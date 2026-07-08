به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفت: امدادگران هلال‌احمر با آمادگی کامل در میان تشییع‌کنندگان حضور دارند و پوشش امدادی این مراسم را بر عهده گرفته‌اند.

کولیوند افزود: درمانگاه نجف جمعیت هلال‌احمر، آماده خدمت‌رسانی به زائران است و ظرفیت برای پزشکان و امدادگران جهت ارائه خدمات درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای مراسم تشییع در کربلا نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است و تیم‌های عملیاتی در آمادگی کامل قرار دارند.

کولیوند افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی در روند برگزاری مراسم گزارش نشده و خدمات امدادی با آمادگی کامل در حال ارائه است.