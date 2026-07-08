به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شماره پنجم از نشریه «راویان فرهنگ» با مدیرمسئولی ابراهیم حیدری و سردبیری مرتضی بُریری منتشر شد. در این شماره تلاش شده تا قدم کوچکی در راستای تبیین میراث و اندیشه‌های امام شهید انقلاب؛ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای در حوزه فرهنگ برداشته شود. «سرمایه‌ای برای تداوم هویت» تیتر «سخن مدیر مسئول» و «برگی تازه از جنگ روایت‌ها» تیتر «سخن سردبیر» این شماره است.

بخش «دیباچه» پنجمین شماره «راویان فرهنگ» شامل دو مطلب می‌شود؛ نخست گزارشی است با عنوان «میراث نظری امام شهید انقلاب» که بحثی است درباره معانی مختلف مقاومت از عصر پیشامشروطه تا انقلاب اسلامی ایران و تحول این معنا در هندسه فکری رهبر شهید انقلاب. دومین مطلب نیز گفت‌وگویی است با شریف لک‌زایی در موضوع ابعاد اندیشه‌های تمدنی شهید آیت‌الله خامنه‌ای.

در بخش «روایت ایران»، مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌ها و یادداشت‌ها درباره نسبت رهبر شهید با ادبیات، شعر و هویت فرهنگی ایران منتشر شده است. در این بخش، گفت‌و‌گو با سید محمدجواد شرافت با عنوان «لزوم تحقق وعده صادقانه رهبر شهید در مسیر تعالی زبان و ادبیات فارسی» آمده است. همچنین یادداشت فاطمه نانی‌زاد با عنوان «نقشه راه شعر معاصر ایران» و گفت‌و‌گو با عبدالرحیم سعیدی‌راد با عنوان «شعر انقلاب باید شعر بماند» منتشر شده است.

در ادامه نیز مطلب «نسبت رهبر شهید انقلاب با شعر» و یادداشت «شعر به مثابه کنشگری هویت‌ساز؛ بازخوانی دیدار‌های رهبر شهید با شاعران» منتشر شده است. همچنین گفت‌و‌گو با محمود حبیبی‌کسبی با عنوان «وقتی شعر، روایت یک ملت می‌شود» و یادداشت میلاد عرفان‌پور با عنوان «مدیون نگاه راهبردی رهبر شهید به شعر هستیم» به چشم می‌خورد.

در بخش دیگر «روایت ایران» گفت‌و‌گو با افشین علا با عنوان «رهبر شهید، تقویت ادبیات را هم‌تراز تقویت بنیه نظامی می‌دانست» منتشر شده و مجموعه «اشعاری برای سوگ» که شامل سرود‌های شاعران ایرانی و خارجی درپی شهادت قائد شهید امت می‌شود، آمده است. همچنین در صفحات بعدی، مطلب «فراتر از یک کتابخوان؛ نگاهی به مواجهه رهبر شهید با جهان کتاب» و «روایت یک پیوند مستمر با کتاب؛ تاملی در بازدید‌های قائد شهید امت از نمایشگاه کتاب تهران» منتشر شده است.

در ادامه گفت‌و‌گو با محمد قبادی با عنوان «رهبر شهید، بخش مهمی از حافظه تاریخی انقلاب اسلامی است» و مطلب «رمان‌خوانی با آیت‌الله شهید» آمده است. همچنین گفت‌و‌گو با نصرالله قادری با عنوان «ادبیات متعهد با شناخت، تکنیک و حقیقت متولد می‌شود» منتشر شده است.

در بخش پایانی روایت ایران مطالب «پدر مهربان کودکان ایران زمین»، «نامه‌ای به پیشوای سفر کرده» و «روایت یک دیدار؛ در امتداد عشق و بیعت» قرار دارد.

در بخش «روایت‌گران جهانی»، گفت‌و‌گو با فیصل تهرانی با عنوان «آیت‌الله خامنه‌ای حامی ستمدیدگان بود» منتشر شده است. همچنین مطلب «خوانش‌های فراملی شهادت رهبر ایران؛ از پیام‌های سیاسی تا سوگ سروده‌های فرامرزی» و گفت‌و‌گو با رشاد حسن‌اف با عنوان «میراث آیت‌الله شهید برای امت: پیوند میان اندیشه و فداکاری» منتشر شده است.

یادداشتی با عنوان «ترور آیت‌الله خامنه‌ای و پیامد‌های حقوقی آن در نظم بین‌الملل» مطلب پایانی این بخش است.

در بخش «راویان در زمانه بحران» نیز نخست گفت‌وگویی با آیت‌الله نجم‌الدین مروجی طبسی با عنوان «تدبیرش تاریخ را تغییر داد» منتشر شده و در ادامه گزارش با عنوان «روایتی از عاملان ترور قائد شهید امت؛ شهرک‌نشینانی که دامنه شرارت خود را به کل خاورمیانه کشاندند» آمده است. گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی با عنوان «مبنایی برای شناخت در دکترین حقوق بین‌الملل» و روایتی با تیتر «سحری که بوی خون می‌داد؛ سفر ابدی رهبر شهید» دیگر عناوین این بخش است.

در بخش پایانی با عنوان «آن رای دگر»، مطلب «زندگی آیت‌الله شهید خامنه‌ای در قاب مستند؛ روایتی چندلایه از یک مسیر تاریخی» و «توجه آکادمیک غرب به اندیشه و نقش سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای» منتشر شده است.

در بخشی از سخن مدیرمسئول آمده است: «آیت‌الله خامنه‌ای بار‌ها بر این نکته تاکید داشتند که فرهنگ روح و معنای حقیقی یک ملت را تشکیل می‌دهد و همه چیز مترتب بر فرهنگ است. ایشان معتقد بودند که اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند و نه برعکس. این نگاه ریشه در درکی عمیق از تاریخ و تمدن ایران داشت. ایشان بر این باور بودند که میراث فرهنگی گنجینه‌ای ارزشمند برای استخراج امید شوق اعتماد به نفس و کاهش تکیه بر بیگانگان است.»