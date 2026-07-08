دستگیری کلاهبردار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در نظرآباد
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری کلاهبردار ۱۴۰۰ میلیارد ریالی با ۹۶ نفر شاکی خصوصی در شهرستان نظرآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
سردار حمید هداوند گفت: با شکایت تعداد زیادی شکات مبنی بر کلاهبرداری فردی از آنان،:ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، هویت متهم را شناسایی و وی را در یکی از شهرستانهای همجوار در مخفیگاهش دستگیر کردند. پرونده در این خصوص تشکیل و تا کنون ۹۶ نفر شاکی شناسایی و ارزش کلاهبرداری صورت گرفته ۱۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود:متهم که به بهانه پیش فروش واحدهای مسکونی از تعدادی از شهروندان مبالغی را اخذ کرده ولی در موعد مقرر موفق نشده تحویل دهد که با رصد دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد دستگیر و به مرجع قضائی معرفی گردید.
فرمانده انتظامی استان البرز به شهروندان توصیه کرد قبل از پرداخت پول یا سرمایهگذاری، هویت فرد یا شرکت از نظر انجام به موقع تعهدات موضوع را بررسی و سپس با احراز صحت عمل فرد نسبت به سرمایه گذاری مناسب اقدام کنند.