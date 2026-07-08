معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: زمان صدور مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی به شرط امکان اتصال به شبکه سراسری و داشتن مستندات کافی، بیش از دو هفته نخواهد بود.

آقای جعفر محمدنژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره تامین برق پایدار صنایع به ویژه در شهرک‌های صنعتی ایران، افزود: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در تعامل با شرکت توانیر، مصوباتی را تصویب کرده است مبنی بر اینکه اگر صاحبان واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کنند از اعمال محدودیت بار به ویژه در ایام گرم سال مستثنی خواهند شد.

معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: این مصوبات برای واحد‌های صنعتی که به صورت تک شیف، دو شیفت و یا به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند به دین گونه است که چنانچه به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد برق مورد نیازشان را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تامین کنند از محدودیت بار در ایام گرم سال خارج می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی کشور در حال فعالیت هستند امکان احداث بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بر روی محدثات صاحبان صنایع وجود دارد بدین ترتیب برق تولیدی نیروگاه‌ها به مجموعه داخل شهرک‌ها تزریق می‌شود.

محمدنژاد با اشاره به تشویق صنایع برای مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، افزود: مقرر شده است صنایع با رعایت ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ابتدا از محدودیت بار در ایام گرم سال خارج شوند و همچنین در طی ماه‌های باقی مانده از سال، برق تولیدی شان را در تابلو سبز بورس انرژی، عرضه کنند.

وی درباره نحوه و زمان صدور مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر، گفت: برای متقاضیانی که درخواست احداث نیروگاه تجدیدپذیر به ویژه در بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی کشور دارند، نیاز است از طریق سامانه ملی مجوزها، درخواست خود را اعلام کنند؛ سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) به شرط امکان اتصال به شبکه سراسری برق در صورت تایید شرکت توزیع برق و برق منطقه‌ای، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پروانه احداث صادر خواهد کرد.

معاون سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به تفویض اختیار این سازمان به استان‌ها برای صدور مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر، افزود: زمان صدور مجوز از طریق این سازمان به شرط وجود مستندات کافی، بیش از دو هفته نخواهد بود.

محمدنژاد درباره روش دیگر برای خارج شدن واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی از کل محدودیت بار، گفت: چنانچه صنایع از طریق مشارکت با سازمان منابع طبیعی و امور اراضی در زمین‌هایی که این سازمان در اختیار واحد‌های صنعتی قرار دهد و یا در زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر به صورت تجمیعی کنند از محدودیت بار در ایام گرم سال خارج خواهند شد و می‌توانند برق تولیدی شان را در فصول دیگر در تابلو سبز بورس انرژی به فروش رسانند.

وی افزود: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق بر این باور است بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های برق در شهرک‌های صنعتی با اتکا به توان واحد‌های صنعتی تامین می‌شود؛ صنایع با احداث نیروگاه خورشیدی با مبدل‌های هیبریدی و ذخیره ساز‌ها می‌توانند بخشی از برق مورد نیازشان را تامین کنند.