مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه موسیقی امروز ایران به دست آورده، مرهون هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بابک رضایی درباره جایگاه و ویژگی‌های آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: متاسفانه ما با عناد دشمنان کشور، مردم و این ملت مواجه شدیم و رهبری را از دست دادیم که عمر خود را صرف بزرگی، آقایی و عظمت این مردم و کشور کرد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب برای من که بیش از ۴۰ سال در حوزه فرهنگ فعالیت داشته‌ام، نه تنها در فرهنگ بلکه در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و کشاورزی، همچون پدری دلسوز، راهنما و هدایت‌گر بودند؛ شخصیتی بی‌بدیل که شاید در جهان نظیر نداشت.

رضایی افزود: رهبر شهید انقلاب چنان به مردم و کشورش عشق می‌ورزید و برای قرار دادن ایران در بالاترین سطح قدرت و استقلال تلاش می‌کرد که امروز حتی کسانی که پیش از این جنگ تحمیلی سوم و پیش از شهادت ایشان نقد‌هایی به مسائل کشور داشتند، متوجه شده‌اند که آن هدایت پیامبرگونه چگونه این عظمت را برای کشور آفرید.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ما توانستیم در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان ایستادگی کنیم. ما که در جنگ تحمیلی اول برای تامین کوچک‌ترین امکانات نظامی به جهان وابسته بودیم، امروز پس از ۴۶ سال و با وجود شدیدترین تحریم‌ها، چنان با قدرت و حمایت‌های ایشان ایستاده‌ایم که دشمنان، ناگزیر از مرز‌های ما فاصله می‌گیرند.

وی اظهار کرد: من به عنوان یک ایرانی به این اقتدار افتخار می‌کنم، به روح پاک و پرنور رهبر شهید انقلاب ادای احترام می‌کنم و می‌گویم که ما تا ابد مدیون زحمات، تلاش‌ها و پایمردی‌های ایشان در این کشور هستیم.

رضایی گفت: من از نسلی هستم که حضور رهبر شهید را در لحظات پرالتهاب انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی اول و در دوران فتنه‌انگیزی‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه، به چشم دیده‌ام و از نزدیک لمس کرده‌ام؛ ایشان با کلام و هدایت‌های خود، آرامش را به کشور بازمی‌گرداندند و مردم را متحد کرده و جریان انقلاب را در مسیر درست قرار می‌دادند. اگرچه دوست نداشتم لحظه دلخراش از دست دادن این مرد بزرگ را شاهد باشم، اما تقدیر بر این بود که این واقعه در تاریخ سینه‌ام ثبت شود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تشییع رهبر شهید، اگرچه یادآور تشییع رهبر اول انقلاب بود، اما شرایطی متفاوت و اندوهی عمیق‌تر داشت. امیدوارم ما سربازان شایسته‌ای برای ایشان باشیم و بتوانیم منش و مسیری را که در حوزه فرهنگ برایمان روشن کردند، ادامه دهیم تا هنر و فرهنگ ما همچنان موجب بالندگی و سرافرازی ملت در جهان باشد.

رضایی درباره دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه موسیقی بیان کرد: مهم‌ترین و واضح‌ترین موضع‌گیری ایشان در حوزه موسیقی را می‌توان در بازدیدشان از سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۷۲ جست‌و‌جو کرد. در طول سال‌هایی که در عرصه فرهنگ فعال بوده‌ام، دورادور شاهد حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر شهید بودم؛ شاید بتوان گفت حمایت‌های ایشان از جریان موسیقی، کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر بوده است.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه موسیقی امروز ایران به دست آورده، مرهون هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر شهید است. امیدوارم این پشتوانه‌ای که ایشان در فضای ایدئولوژیک کشور برای موسیقی ایجاد کردند، نقطه اتکایی باشد تا در آینده شاهد اتفاقات بزرگ موسیقایی باشیم و بتوانیم پرچم ایران را در جهان بیش از پیش به اهتزاز درآوریم.