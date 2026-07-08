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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از انجام اقدامهای لازم برای تقویت زیرساختها، افزایش آمادگی جایگاههای عرضه سوخت و تأمین خدمات مورد نیاز در منطقه خبر داد و گفت: فرآیند سوخترسانی در این منطقه بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز ایدون با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتها و امکانات منطقه اهواز برای استمرار پایداری سوخترسانی در منطقه، بسیج شده است، گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با بسیج تمامی ظرفیتها و امکانات عملیاتی، تمهیدات گستردهای را برای برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و تداوم خدماترسانی مطلوب در جایگاههای عرضه سوخت اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه تدابیر جامع و گستردهای برای پشتیبانی از این مراسم ملی و مذهبی برگزار شده است، تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با رویکرد سازمانیافته و برنامهریزی دقیق، اقدامهای لازم برای تقویت زیرساختها، افزایش آمادگی جایگاههای عرضه سوخت و تأمین خدمات مورد نیاز را در دستور کار قرار داده است تا تمامی تسهیلات لازم برای زائران و شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید فراهم شود.
بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز هدف از اجرای این اقدامها را تضمین تداوم و کیفیت خدماترسانی در جایگاههای عرضه سوخت، تسهیل تردد خودروهای اعزامی و جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم دانست.
ایدون همچنین از اجرای برنامههای تبلیغات محیطی با محوریت بدرقه و بزرگداشت رهبر شهید در جایگاههای عرضه سوخت خبر داد و افزود: بهمنظور مشارکت در این مراسم، برنامهریزی لازم برای اعزام کارکنان منطقه اهواز برای حضور در مراسم تشییع نیز انجام شده است تا خانواده بزرگ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این آیین معنوی و ملی سهیم باشند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، خود را متعهد میدانیم تا با ارائه خدمات مطلوب و ایجاد شرایط مناسب در جایگاههای عرضه سوخت، سهمی هرچند کوچک در برگزاری شایسته این مراسم باشیم.