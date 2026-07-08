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معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از پیشبینی بستههای تشویقی ویژه از جمله اعطای تسهیلات و معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در مجتمعهای بینراهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زینب اورکی با اشاره به مشوقهای مالیاتی بهعنوان یکی از محورهای کلیدی این حمایتها اظهار کرد: این مجتمعها از زمان صدور پروانه بهرهبرداری مشمول معافیت مالیاتی پنجساله میشوند که این بازه زمانی در مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف ۱۰ سال قابل افزایش است؛ اقدامی که با هدف افزایش صرفه اقتصادی و جذابیت پروژهها برای بخش خصوصی اجرایی شده است.
وی در خصوص تامین منابع مالی طرحها افزود: سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند با ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی، برای تامین بخشی از هزینههای احداث، از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند و همزمان از تمامی ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای توسعه سرمایهگذاری استفاده کنند.
اورکی در ادامه با تاکید بر رویکرد تسهیلگرانه این ادارهکل بیان داشت: اولویت اصلی ما تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها و حمایت جدی در تامین زیرساختهاست.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: علاوه بر حمایتهای اداری، همکاری لازم برای احداث و بهسازی راههای دسترسی و تامین زیرساختهای مورد نیاز مجتمعها انجام میشود تا با ایجاد یک بستر امن و مطمئن، شاهد حضور پررنگتر بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای رفاهی جادههای استان باشیم.