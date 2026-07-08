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رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از پایش لحظهای تردد در محورهای خراسان جنوبی همزمان با تردد زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید همزمان با افزایش سفر در محورهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان از پایش مستمر و لحظهای وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان همزمان با افزایش سفر هموطنان و زائران شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به مقصد مشهد مقدس و قم خبر داد.
بهمنی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت سامانههای هوشمند حمل و نقل در سطح راههای استان افزود: در حال حاضر ۸۰ دستگاه سامانه ترددشمار برخط، سامانه نظارت تصویری و ۶۷ سامانه ثبت تخلف سرعت بهصورت شبانهروزی وضعیت تردد و جریان ترافیک را در محورهای استان رصد میکنند و اطلاعات دریافتی بهصورت لحظهای در مرکز مدیریت راهها مورد پایش و تحلیل قرار میگیرد.
به گفته وی کارشناسان این مرکز بهصورت ۲۴ ساعته با استفاده از تصاویر دوربینهای نظارت تصویری، اطلاعات سامانههای ترددشمار و ارتباط مستمر با گشتهای راهداری، وضعیت محورهای مواصلاتی را کنترل کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه یا گِرِه ترافیکی، هماهنگی لازم با نیروهای عملیاتی و دستگاههای امدادی برای مدیریت شرایط انجام میشود.
بهمنی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران و مسافران عازم مشهد مقدس و قم قرار دارد، گفت: تمامی ظرفیتهای مرکز مدیریت راهها برای مدیریت روان ترافیک، اطلاعرسانی بهموقع و ارتقای ایمنی سفرها بسیج شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، سفری ایمن را برای خود و سایر هموطنان رقم بزنند.