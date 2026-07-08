به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از پایش مستمر و لحظه‌ای وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی استان همزمان با افزایش سفر هموطنان و زائران شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به مقصد مشهد مقدس و قم خبر داد.

بهمنی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند حمل و نقل در سطح راه‌های استان افزود: در حال حاضر ۸۰ دستگاه سامانه ترددشمار برخط، سامانه نظارت تصویری و ۶۷ سامانه ثبت تخلف سرعت به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت تردد و جریان ترافیک را در محور‌های استان رصد می‌کنند و اطلاعات دریافتی به‌صورت لحظه‌ای در مرکز مدیریت راه‌ها مورد پایش و تحلیل قرار می‌گیرد.

به گفته وی کارشناسان این مرکز به‌صورت ۲۴ ساعته با استفاده از تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری، اطلاعات سامانه‌های ترددشمار و ارتباط مستمر با گشت‌های راهداری، وضعیت محور‌های مواصلاتی را کنترل کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه یا گِرِه ترافیکی، هماهنگی لازم با نیرو‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی برای مدیریت شرایط انجام می‌شود.

بهمنی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران و مسافران عازم مشهد مقدس و قم قرار دارد، گفت: تمامی ظرفیت‌های مرکز مدیریت راه‌ها برای مدیریت روان ترافیک، اطلاع‌رسانی به‌موقع و ارتقای ایمنی سفر‌ها بسیج شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و خودداری از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، سفری ایمن را برای خود و سایر هموطنان رقم بزنند.