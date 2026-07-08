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مدیرکل شیلات خوزستان گفت: رهاسازی ۲۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان بومی در تالاب بامدژ اهواز در راستای اجرای برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی اظهار داشت: این ادارهکل بهصورت مستمر و بر اساس برنامهریزیهای بلندمدت با بهرهگیری از اعتبارات ملی و استانی و در چارچوب ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، برنامههای بازسازی ذخایر آبزیان را اجرا میکند.
وی با بیان اینکه انواع ماهیان بومی رهاسازیشده، تولید مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید ملکی اهواز و سوسنگرد بوده و شامل گونههای باربوسماهیان از جمله بنی، برزم، عنزه، گطان و شیربت هستند، افزود: این اقدامات با هدف حفظ و بهسازی ذخایر ارزشمند ماهیان بومی، تقویت اشتغال پایدار، بهبود معیشت جوامع محلی و افزایش تولید آبزیان در استان انجام میشود.
موسوی با اشاره به تداوم اجرای این برنامه در نقاط شناسایی شده استان تصریح کرد: ۲۰۰هزار قطعه بچهماهی در رودخانه رودزرد شهرستان رامهرمز و ۲۱۰ هزار قطعه در سد تنظیمی شهرستان حمیدیه نیز با حضور کارشناسان شیلات، ادارهکل حفاظت محیطزیست و اهالی این مناطق رهاسازی شد.