به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بیتورا» ساخته فرج صالحی، رعنا العظم و کیاشا تنگستانی، «دختر قاصدک» ساخته آزاده مسیح‌زاده، تارا سروش، بنیامین آفرانه و عبدالله بهادری، «راهی که آمده‌ایم» به کارگردانی نرگس فضلی، «سرزمین دور» ساخته عباس قدیرمحسنی و فرشاد برزو و «پیرزن و شاهدرخت» به کارگردانی رُبابه هاشمی در جشنواره «نور جهان» به نمایش گذاشته می‌شوند.

تمرکز این جشنواره بر آثار مرتبط با مخاطب کودک و نوجوان است.

شانزدهمین جشنواره «نور جهان» از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر یاروسلاو روسیه برگزار می‌شود.