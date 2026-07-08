به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی فیضی امروز در نشست با مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید که در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش معاونت‌ها، سازمان‌ها، بنیادها، حوزه‌های خدمت‌رسان، گفت : برگزاری این مراسم حاصل همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های تابعه آستان قدس رضوی و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور است و هر بخش باید مسئولیت خود را بادقت، انسجام و روحیه جهادی دنبال کند.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تدبیر تولیت آستان قدس رضوی برای اتصال صفوف نماز بر پیکر رهبر شهید از صحن انقلاب اسلامی به معابر اطراف، افزود : در تلاش هستیم که شرایطی فراهم شود تا حتی زائرانی که امکان حضور در صحن انقلاب را ندارند، بتوانند در نماز مشارکت داشته باشند و از فیض این اجتماع بزرگ بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت حضور گسترده زائران رضوی و عزاداران رهبر شهید، گفت : محدودسازی تردد صرفاً در صحن‌های مرکزی حرم مطهر رضوی از ظهر امروز آغاز می‌شود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت. تردد در صحن‌های پیرامونی، تا زمانی که شرایط ایمنی و مدیریت جمعیت اجازه دهد، برقرار خواهد بود.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: زمان آغاز برنامه‌ها وابسته به ساعت ورود پیکر‌های مطهر شهدا به حرم مطهر است و پس از نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی دقیق انجام خواهد شد. تمامی سناریو‌های انتقال پیکر‌ها بررسی شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی صورت‌گرفته است.

فیضی بر ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم و دقیق درباره مسیر‌های تشییع، محدودیت‌های تردد و مسیر‌های دسترسی تأکید کرد و گفت: مردم باید به‌صورت شفاف از مسیر‌های حضور در مراسم مطلع شوند تا از ایجاد ازدحام و مشکلات ترافیکی جلوگیری شود. اطلاع‌رسانی درباره محدودیت‌ها نیز باید چندباره و بادقت انجام شود.

وی با بیان اینکه روز تشییع، تنها آیین بدرقه پیکر شهدا نیست، افزود: این مراسم، جلوه‌ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب است و باید زمینه حضور گسترده، منظم و باشکوه مردم فراهم شود لذا مردم بدانند که از بدو خروج از منزل تا رسیدن به خیابان امام رضا (ع) و سایر مسیر‌های اعلام شده بخشی از حضور گسترده و دشمن‌شکن آنها در این مراسم به شمار می‌رود.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، صبر و سعه‌صدر در برخورد با زائران و مجاوران گفت : همه خادمان و کارکنان باید در شرایط پرحجم حضور زائران، با نهایت احترام، آرامش و خوش‌رفتاری با مردم برخورد کنند؛ به‌ویژه هنگام اعمال محدودیت‌های تردد و مدیریت جمعیت که نیازمند صبوری بیشتری است.