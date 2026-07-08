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کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی، ۱۵ کیلوگرم فرآورده لبنی تاریخ مصرفگذشته را از یک واحد صنفی در این شهرستان کشف و معدوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با ادامه نظارتها بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی، ۱۵ کیلوگرم فرآورده لبنی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف را در بازدید از یک واحد صنفی کشف کردند.
فرآوردههای لبنی فاسد کشف شده با رعایت ضوابط بهداشتی از چرخه مصرف خارج و به طور کامل امحا شد تا از عرضه آنها و به خطر افتادن سلامت شهروندان جلوگیری شود.
کارشناسان بهداشت محیط بندرانزلی از شهروندان خواستند هنگام خرید مواد غذایی، به ویژه فرآوردههای لبنی، تاریخ تولید و انقضای محصولات را به دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در این خصوص، مورد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.