کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی در بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی، ۱۵ کیلوگرم فرآورده لبنی تاریخ مصرف‌گذشته را از یک واحد صنفی در این شهرستان کشف و معدوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: با ادامه نظارت‌ها بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی، ۱۵ کیلوگرم فرآورده لبنی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف را در بازدید از یک واحد صنفی کشف کردند.

فرآورده‌های لبنی فاسد کشف شده با رعایت ضوابط بهداشتی از چرخه مصرف خارج و به طور کامل امحا شد تا از عرضه آنها و به خطر افتادن سلامت شهروندان جلوگیری شود.

کارشناسان بهداشت محیط بندرانزلی از شهروندان خواستند هنگام خرید مواد غذایی، به ویژه فرآورده‌های لبنی، تاریخ تولید و انقضای محصولات را به دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در این خصوص، مورد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.