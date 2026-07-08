رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از برگزاری نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های نوین با هدف بررسی برنامه‌های اصلاح نظام اداری، ارتقای بهره‌وری، بازنگری فرآیند‌های خدمت‌رسانی و تدوین راهکار‌های اجرایی در چارچوب طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مهین منصوری با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های نوین ذیل شورای راهبری تحول اداری اظهار کرد: این نشست با حضور معاونان، رؤسای ادارات و کارشناسان مرتبط به منظور بررسی تکالیف ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام اداری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، محور‌هایی از جمله تکمیل کاربرگ‌های ارتقای بهره‌وری، شناسایی و احصای وظایف و اختیارات قابل واگذاری از ستاد به استان و از استان به شهرستان‌ها، واگذاری تصدی‌های قابل انتقال به مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی و مردمی، همچنین بازنگری و اصلاح فرآیند‌های خدمت‌رسانی با هدف افزایش کارآمدی، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای رضایتمندی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

منصوری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان واحد‌های تخصصی اداره کل تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، معاونت‌ها و واحد‌های ذی‌ربط موظف شدند اطلاعات مورد نیاز در حوزه بهره‌وری، سوابق تفویض اختیارات، فعالیت‌های واگذار شده و پیشنهاد‌های اصلاحی برای بهبود فرآیند‌های خدمت‌رسانی را در مهلت مقرر به اداره بازرسی، رسیدگی به شکایات و مدیریت عملکرد ارائه کنند تا پس از بررسی و تطبیق با شاخص‌های بهره‌وری و الزامات برنامه هفتم پیشرفت، برای جمع‌بندی نهایی به اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات ارسال شود.

رئیس اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات این کمیته نقش مؤثری در تحقق اهداف تحول اداری، ارتقای بهره‌وری، بهبود نظام تصمیم‌گیری، توسعه دولت هوشمند و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان خواهد داشت