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حدود هزار معترض با تجمع در آتن، پایتخت یونان، مخالفت خود را با اجلاس ناتو که در کشور همسایه، ترکیه در حال برگزاری است اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، حدود هزار معترض روز سهشنبه با تجمع در آتن، پایتخت یونان، مخالفت خود را با اجلاس ناتو که در کشور همسایه، ترکیه در حال برگزاری است اعلام کردند و ضمن ابراز نگرانی از تداوم درگیریهای نظامی در سراسر جهان خواستار صلح شدند.
این اعتراضات همزمان با آغاز اجلاس دو روزه سران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شد؛ نشستی که انتظار میرود سران کشورهای عضو ناتو در آن درباره راههای اجرای تعهد توافق شده در نشست سال ۲۰۲۵ لاهه برای افزایش هزینههای دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ تبادل نظر کنند. این امر یکی از مطالبات دیرینه آمریکاست.
با این حال، این افزایش هزینهها در کنار گسترش ناتو و نقش آن در درگیریهای جهانی، با مخالفت شدید افکار عمومی در یونان رو به رو شده است؛ بهطوریکه معترضان با حمل پلاکاردهایی با نوشتههای «نه به ناتو»، «نه به جنگ» و «فلسطین آزاد»، به خیابان آمدند و علیه این ائتلاف شعار دادند.
معترضان با راهپیمایی از میدان سینتاگما در آتن به سوی سفارت آمریکا، مخالفت خود را با جنگهای مختلف و حمایت از صلح اعلام کردند.