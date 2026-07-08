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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از ارائه تسهیلات ویژه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای ساخت نیروگاههای خورشیدی انشعابی ۵ کیلوواتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر عامل این شرکت، در تشریح جزئیات طرح جدید اعلام کرد: این وام با نرخ سود ۱۴ درصد و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازی انرژی ارائه میشود.
حمیدرضا جلایر افزود: بر اساس مصوبات سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا)، متقاضیان میتوانند وام مذکور را با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه دریافت کنند.
وی با اشاره به شرایط دریافت این تسهیلات، افزود: « متقاضیان حقیقی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق هستند، میتوانند بهصورت مستقیم یا از طریق سکوهای تأیید شده در سامانه «مهرسان»، درخواست خود را در پلتفرمهای تسهیلات یارِ دارای قرارداد با بانک ثبت کنند.»
جلایر برای ثبتنام و بهرهمندی از این طرح، استفاده از سامانه «مهرسان» به نشانی https://mehrsun.satba.gov.ir/ را توصیه و تأکید کرد : متقاضیان میتوانند پس از ورود به این سامانه، برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق فارس ، نصب نیروگاههای خورشیدی را گامی مؤثر برای تولید برق پاک، کسب درآمد برای شهروندان و افزایش پایداری شبکه برق کشور دانست.