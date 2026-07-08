نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت استان خوزستان گفت: از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اضطراری انتقال آب به ایذه و تقویت آب‌رسانی در شهرستان‌های ایذه و باغملک تأمین و ابلاغ شد.

تأمین و ابلاغ ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آبرسانی به ایذه و باغملک

تأمین و ابلاغ ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آبرسانی به ایذه و باغملک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم پور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای رفع تنش آبی و توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی در حوزه منگشت تأمین شد.

وی افزود: بر این اساس، مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح اضطراری انتقال آب به شهرستان ایذه تأمین و برای اجرا به شرکت آب و فاضلاب اهواز ابلاغ شده است.

ابراهیم پور همچنین در ادامه این پیگیری‌ها، مبلغ یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۵ میلیارد تومان نیز برای کمک به اجرای طرح‌های آب‌رسانی در شهرستان‌های ایذه و باغ‌ملک تأمین اعتبار و ابلاغ شده است.

نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت استان خوزستان مجموع این اعتبارات به ۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رسد که گامی مؤثر در تسریع اجرای پروژه‌های تأمین آب، کاهش تنش آبی و ارتقای زیرساخت‌های آب‌رسانی در شهرستان‌های ایذه و باغ‌ملک به شمار می‌رود.