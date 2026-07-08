۷ مسیر بکر گردشگری البرز برای معرفی ملی آماده میشود
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اعلام شناسایی هفت مسیر جدید و بکر گردشگری در استان گفت: توسعه گردشگری البرز از مسیر معرفی ظرفیتهای کمتر دیدهشده دنبال میشود و بر همین اساس، مسیرهایی با محوریت طبیعت، ژئوتوریسم و میراث ادبی و عرفانی برای معرفی در سطح ملی و ورود به چرخه رسمی گردشگری کشور آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
امید محبیاصل، در حاشیه برگزاری دومین کمیته طبیعتگردی البرز، از شناسایی هفت مسیر جدید گردشگری با محوریت طبیعت، میراث ادبی و عرفانی و ظرفیتهای زمینگردشگری خبر داد و گفت: این مسیرها پس از انجام مطالعات تخصصی و بررسیهای کارشناسی، در قالب طرح تور آشناسازی برای طی مراحل اجرایی و دریافت حمایتهای لازم به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیشنهاد شدهاند.
وی گفت: یکی از مهمترین چالشهای گردشگری البرز، تمرکز سفرها بر تعداد محدودی از مقاصد شناختهشده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش فشار بر محیطزیست، موجب شده بسیاری از ظرفیتهای ارزشمند استان کمتر در معرض دید گردشگران قرار گیرند. از همین رو، شناسایی مسیرهای جدید با رویکردی تخصصی در دستور کار کمیته طبیعتگردی قرار گرفت.
این مسئول توضیح داد: در این بررسیها، صرفاً جاذبههای طبیعی مدنظر نبود؛ بلکه تلاش شد مسیرهایی انتخاب شوند که در کنار برخورداری از چشماندازهای طبیعی، از پیشینه فرهنگی، ادبی و عرفانی نیز بهرهمند باشند و بتوانند تجربهای متفاوت از سفر را برای گردشگران رقم بزنند.
محبیاصل بیان کرد: بخش دیگری از مطالعات انجامشده به ظرفیتهای ژئوتوریسم اختصاص دارد. شاخهای از گردشگری که با معرفی پدیدههای زمینشناسی، ساختارهای طبیعی، چشماندازهای کمنظیر و میراث زمین، نقش مهمی در حفاظت از طبیعت، آموزش عمومی و توسعه گردشگری پایدار ایفا میکند.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه حاصل این نشستهای کارشناسی، شناسایی هفت مسیر جدید گردشگری در نقاط مختلف استان بوده است، گفت: این مسیرها از منظر تنوع جاذبهها، قابلیت اجرای تورهای تخصصی و ظرفیت جذب گردشگران طبیعتدوست، پژوهشگران، علاقهمندان به میراث فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: هدف از معرفی این مسیرها توزیع متوازن سفر، کاهش فشار بر مناطق پرتردد، رونق اقتصادی جوامع محلی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نیز دنبال میشود.
به گفته این مسئول، برای ورود این مسیرها به چرخه رسمی گردشگری، پروپوزال جامعی در قالب طرح تور آشناسازی (FAM Tour) تدوین شده است؛ طرحی که با هدف معرفی میدانی ظرفیتهای جدید استان به تورگردانان، راهنمایان گردشگری، فعالان بخش خصوصی، رسانهها و سرمایهگذاران تهیه و برای بررسی و اخذ حمایتهای لازم به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال شده است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم مطالعات تخصصی و همکاری دستگاههای عضو کمیته طبیعتگردی، افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، انجمنهای تخصصی، راهنمایان گردشگری و بخش خصوصی میتواند فرآیند شناسایی و معرفی مسیرهای جدید را شتاب ببخشد و زمینه تبدیل البرز به یکی از استانهای پیشرو در توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت، فرهنگ و میراث زمین را فراهم کند