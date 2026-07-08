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تیمهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی گیلان با پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در کنار خیل عظیم عزاداران، حافظ سلامت و آرامش مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در اقدامی مؤمنانه و وطن دوستانه، تیمهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان، با تجهیزات کامل و روحیهای سرشار از تعهد، عازم حرم مطهر رضوی شدند تا در یکی از بزرگترین گردهماییهای عزاداری کشور، نقشی فراتر از یک مأموریت عادی ایفا کنند.
این کاروان که شامل ۵ دستگاه آمبولانس مجهز و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس است، با هماهنگی ستاد مرکزی اورژانس کشور و مدیریت بحران استان، با هدف پوشش خدمات درمانی و امدادی زائران شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حرکت خود را از گیلان آغاز کرد.