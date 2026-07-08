معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاس، از همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه در برگزاری چهاردهمین دوره سوگواره سراسری «احلی من العسل» تقدیر کرد.

تقدیر آموزش و پرورش از سازمان اوقاف برای برگزاری سوگواره «احلی من العسل»

تقدیر آموزش و پرورش از سازمان اوقاف برای برگزاری سوگواره «احلی من العسل»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا عادل معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، در راستای تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و مذهبی، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاس، از تلاش‌ها و همکاری‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در برگزاری چهاردهمین دوره سوگواره سراسری «احلی من العسل» تقدیر کرد.

در متن این تقدیرنامه، از همکاری صمیمانه، مسئولانه و مؤثر سازمان اوقاف و امور خیریه در ایجاد فضایی امن، معنوی و تربیتی برای نسل نوپای ایران اسلامی در چهاردهمین سال برگزاری این آیین مذهبی تجلیل شده است.

بر اساس این گزارش، هم‌افزایی میان نهاد‌های فرهنگی و انقلابی در برگزاری سوگواره «احلی من العسل»، گامی مؤثر در مسیر تحکیم مبانی دینی، تقویت هویت حسینی در میان نسل جوان و تحقق اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود.