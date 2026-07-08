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شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی هفته را با روند کاهشی به پایان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس در پایان آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش بیش از ۲۴ هزار واحدی، در سطح ۵ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد ایستاد.
در مقابل، شاخص کل هموزن هم با کاهش بیش از ۵ واحدی به یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد رسید که نشاندهنده عملکرد نمادهای کوچک و متوسط بازار است.
در جریان معاملات امروز، حدود ۱۸ درصد بازار معادل نزدیک به ۱۵۰ نماد در محدوده مثبت و صف خرید معامله شدند.
بررسی جریان نقدینگی نیز نشان میدهد بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای اطلاعات و ارتباطات، لیزینگ و استخراج نفت و گاز اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.