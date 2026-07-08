به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس در پایان آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش بیش از ۲۴ هزار واحدی، در سطح ۵ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد ایستاد.

در مقابل، شاخص کل هم‌وزن هم با کاهش بیش از ۵ واحدی به یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده عملکرد نماد‌های کوچک و متوسط بازار است.

در جریان معاملات امروز، حدود ۱۸ درصد بازار معادل نزدیک به ۱۵۰ نماد در محدوده مثبت و صف خرید معامله شدند.

بررسی جریان نقدینگی نیز نشان می‌دهد بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های اطلاعات و ارتباطات، لیزینگ و استخراج نفت و گاز اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان رسید.