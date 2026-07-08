به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی آخرین دستاورد‌ها و فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت آب و فاضلاب با حضور مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، معاونان و مدیران مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مهندس قانع رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آب و فاضلاب، گزارشی از فعالیت‌ها، پروژه‌ها و فناوری‌های نوین این کانون در حوزه آب و فاضلاب ارائه کرد.

معرفی سیستم‌های نانوحباب و نانو ازن به عنوان جایگزین روش‌های متداول هوادهی و گندزدایی و همچنین پمپ‌های شناور با بدنه استیل از مهم‌ترین محور‌های این جلسه بود که به دلیل کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری مورد توجه قرار گرفت.

مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه و ارتقای تأسیسات آب و فاضلاب تأکید کرد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اجرایی و بهره‌برداری دانست.