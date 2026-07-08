رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از توقیف یک دستگاه تریلی حامل زباله خبر داد و گفت: این خودرو که پسماندهای شهری استان مازندران را با هدف تخلیه غیرقانونی به شهرستان فیروزکوه منتقل می ‌کرد، با اقدام به‌ موقع مأموران و دستور مقام قضایی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا در تشریح این خبر اظهار داشت: در جریان گشت و پایش نامحسوس مشترک یگان حفاظت محیط زیست و مأموران اجرایی شهرداری فیروزکوه در روز گذشته ۱۶ تیرماه، یک دستگاه تریلی در منطقه امین‌آباد توسط مأموران پلیس راه و محیط زیست شناسایی شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضایی و صدور دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این خودرو توقیف و مورد بازرسی قرار گرفت که بررسی‌ ها نشان داد حامل زباله ‌های شهری استان مازندران بوده و با هدف تخلیه و دفع غیرقانونی پسماند در شهرستان فیروزکوه وارد منطقه شده است.

فیروزنیا ادامه داد: با حضور به‌ موقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست، شهرداری و پلیس راه، از تخلیه پسماندها جلوگیری شد و خودرو به پارکینگ منتقل شد. همچنین با اعلام جرم از سوی اداره حفاظت محیط زیست، متهم برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه جا به‌ جایی و دفع غیرمجاز پسماند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه غیرقانونی زباله یا سایر تخلفات زیست ‌محیطی، موضوع را در سریع‌ ترین زمان به این اداره اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.