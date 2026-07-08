آمادهباش ناوگان اورژانس کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد
ناوگان اورژانس کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد با همکاری همه دانشگاههای علوم پزشکی به حالت آماده باش در آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ناوگان اورژانس کشور شامل آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس و یدک کش اضطراری فوریتهای پزشکی برای پوشش مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد در حالت آماده باش قرار دارند.
محمد علیشاهی افزود: برای پوشش فوریتهای پزشکی مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و خانواده شهیدشان در مشهد، کلیه پایگاهها و سیستم اورژانس و فوریتهای پزشکی ما از هفته گذشته در حالت آماده باش کامل قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین در راستای خدمترسانی مطلوب به زائران و عزاداران شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و خانواده شهیدشان در مشهد، بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور برای پوشش هرچه بهتر این مراسم با ما همکاری خواهند داشت.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: همچنین به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات و امدادرسانی به مصدومان احتمالی در این مراسم، با هماهنگی و کمک سازمان اورژانس کشور و سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ۳۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۷۰ دستگاه آمبولانس، ۵۰ دستگاه موتورلانس و یک دستگاه خودروی یدککش اضطراری فوریتهای پزشکی در مشهد به کار گرفته میشوند.
علیشاهی افزود: علاوه بر این ۵۰ موتورلانس از هلال احمر، هشت بالگرد شامل ۲ بالگرد از مشهد و گناباد و سه بالگرد از هلال احمر در مکانهای مشخص شده مستقر خواهند بود و یک بالگرد در نیشابور و ۲ بالگرد هواجا در سبزوار و خراسان شمالی نیز در حالت آماده باش خواهند بود.
وی ادامه داد: همچنین آمبولانسها از روز ۱۷ تیرماه (چهارشنبه) با فواصل ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر در محلهای مشخص شده مستقر خواهند شد و اتوبوس آمبولانسها با ۱۲ تخت بستری در فواصل ۵۰۰ تا یک کیلومتر مربع در مسیرهای تعیین شده قرار میگیرند.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: آماده باش مرکز پایش مراقبتهای درمانی (MCMC)، آماده باش اتاق بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد (UC)، حضور کارشناسان فوریتهای پزشکی در مسیرهای منتهی به مسیر تشییع و کمک به ساماندهی و استقرار تیمهای واکنش سریع فوریتهای پزشکی در کنار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیگر اقدامات و تمهیدات صورت گرفته اورژانس فوریتهای پزشکی این دانشگاه برای پوشش این مراسم در شهر مشهد مقدس است.
علیشاهی با بیان اینکه طرح ویژهای جهت پوشش امدادی حداکثری در طول مسیر مراسم تدوین شده است، افزود: در این طرح استقرار استراتژیک آمبولانسها و تیمهای امدادی به گونهای پیشبینی شده که در کمترین زمان ممکن، خدمات فوریتهای پزشکی به زائران و مجاوران ارائه شود.
وی ادامه داد: در صورت بروز حوادث و مصدومیتهای احتمالی در مراسم، مصدومان از طریق تیمهای واکنش سریع و همکاران هلال احمر از محل حادثه به محلی امن منتقل خواهند شد و تیمهای فوریتهای پزشکی اقدامات لازم را به صورت درمان سرپایی برای بیمار یا مصدوم انجام میدهند و در صورت نیاز مصدوم به پستهای درمانی و پزشکی پیشرفته (ایام پی) منتقل میشوند.
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جادهای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.
آیین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنهای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان امام رضا (ع) مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار میشود.