معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان جزئیات حملات هوایی صبح امروز رژیم تروریستی آمریکا به مناطقی از استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ سه نقطه در استان شامل مناطقی از شهرستان‌های بندر ماهشهر، بندرامام خمینی و حمیدیه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی با اشاره به تلفات جانی ناشی از این اقدام متجاوزانه، افزود: در پی این تهاجم، متأسفانه یک نفر به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

حیاتی با بیان اینکه اخبار تکمیلی در خصوص میزان خسارات مادی و تلفات احتمالی این حادثه، پس از بررسی‌های دقیق‌تر متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید، تاکید کرد: مردم از گمانه زنی خودداری کنند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.