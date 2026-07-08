اجتماع بزرگ عشایر لرستان در رثای رهبر شهید
در طنینِ نوای غم و حماسه، اجتماع بزرگ روستائیان و عشایر استان لرستان با حضور پرشور مردمان سختکوش و غیور این دیار در حسینیه ثارالله خرمآباد برگزار شد؛ اجتماعی که به نمادی از وفاداری تاریخی این قشر به آرمانهای نظام بدل گشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان، در اجتماع بزرگ عشایر و روستائیان استان در وداع با رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ «رهبر شهید»، عشایر و روستائیان را قلب تپنده و پشتوانهی مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: «لرستان در این روزها شاهد تجلیِ والاترین سطح از قدردانی است؛ رهبری که آوازهی اقتدار و آزادگیاش، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و جهانی را به احترام واداشته است.»
سید سعید شاهرخی، با تأکید بر نقش بیبدیل این قشر در بزنگاههای انقلاب، افزود: «روستائیان و عشایر ما، در تمامی ادوار تاریخِ این سرزمین، همواره پای کار انقلاب بودهاند. آنچه امروز در این اجتماع شاهد هستیم، نه یک حضور معمولی، بلکه نمایشی از بصیرت و ارادتِ قلبی مردمانی است که در تداوم و صیانت از ارزشهای انقلاب، لحظهای تردید به خود راه ندادهاند.»
شاهرخی با اشاره به بازتاب بینالمللیِ وداع با قائد امت، خاطرنشان کرد: «تشییع باشکوه و حماسیِ «آقای شهید ایران» در کشور عراق، عظمت جهان اسلام را به رخ کشید. این رویداد، گواهی است بر تأثیرگذاری عمیقِ اندیشههای این رهبر بزرگ؛ اندیشههایی که توانست همبستگیِ میان ملتها را در سایهی همدلی و تبعیت از آرمانهای اسلامی به تصویر بکشد.»
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و سردادن شعارهای انقلابی، ضمن ابراز تأثر عمیق از فقدان ایشان، بر ادامه راه و آرمانهای وی تأکید کردند. این تجمع، تصویری روشن از پیوند ناگسستنی اقشار مولد جامعه با بدنه نظام اسلامی را در روزهای وداع با قائد امت به ثبت رساند.