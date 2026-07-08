به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سید علی امامی با کاهش محدودیت‌ها، انتقال کالا از مسیرهای جایگزین روان‌تر شده و با پهلوگیری کشتی‌ها در بندر شهید رجایی، روند جابه‌جایی کالا به شرایط باثبات‌تری رسیده است.



وی افزود: با رفع موانع اجرایی در پاکستان، ترانزیت کالا از بندر کراچی تا مرز میرجاوه از سر گرفته شده و تردد روزانه کامیون‌ها از مسیر بندر گوادر نیز برقرار است.



به گفته او، در مسیر دریای خزر و مرز ترکیه نیز شرایط حمل‌ونقل بهبود یافته و زمان توقف کامیون‌ها کاهش پیدا کرده است.



امامی مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را تداوم هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دانست و تأکید کرد: با وجود عادی‌تر شدن شرایط تردد، کرایه حمل کالا همچنان کاهش نیافته است.

وی همچنین از پیگیری این موضوع با دستگاه‌های مسئول و ادامه برنامه‌ریزی برای توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش تاب‌آوری شبکه تجارت خارجی کشور خبر داد.