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مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران از ثبات نسبی در مسیرهای جایگزین حملونقل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سید علی امامی با کاهش محدودیتها، انتقال کالا از مسیرهای جایگزین روانتر شده و با پهلوگیری کشتیها در بندر شهید رجایی، روند جابهجایی کالا به شرایط باثباتتری رسیده است.
وی افزود: با رفع موانع اجرایی در پاکستان، ترانزیت کالا از بندر کراچی تا مرز میرجاوه از سر گرفته شده و تردد روزانه کامیونها از مسیر بندر گوادر نیز برقرار است.
به گفته او، در مسیر دریای خزر و مرز ترکیه نیز شرایط حملونقل بهبود یافته و زمان توقف کامیونها کاهش پیدا کرده است.
امامی مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی را تداوم هزینههای بالای حملونقل دانست و تأکید کرد: با وجود عادیتر شدن شرایط تردد، کرایه حمل کالا همچنان کاهش نیافته است.
وی همچنین از پیگیری این موضوع با دستگاههای مسئول و ادامه برنامهریزی برای توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش تابآوری شبکه تجارت خارجی کشور خبر داد.