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مردم ایران و عاشقان جبهه مقاومت از کشورهای مختلف جهان، با پیمودن مسیرهای گوناگون خود را به تهران رساندند تا با حضور در قرارگاه دلدادگی پایتخت، آخرین دیدار و وداع خود با امام شهید را در مصلای تهران به ثبت تاریخ برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روزهایی که تهران میزبان خیل عظیم دلدادگان بود، مصلی تهران به صحنهای کمنظیر از عشق، وفاداری و همبستگی ملتها تبدیل شد.
در کنار این حضور باشکوه مردمی، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان از رسانههای داخلی و خارجی نیز با ثبت لحظهلحظه این حماسه، نقش مهمی در ماندگار شدن جلوههای این اجتماع تاریخی ایفا کردند.