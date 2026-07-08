سومین دوره از همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» با هدف واکاوی نقش نهاد هیئت در تحولات اجتماعی و خانواده‌محور، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد علمی که به همت مرکز تخصصی احیاء امر و با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و نهاد‌های علمی - فرهنگی کشور برگزار می‌شود، امسال با رویکرد ویژه «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» به بررسی ابعاد نوین و اجتماعی هیئت‌داری در دنیای معاصر می‌پردازد.

این همایش در محور‌های ده‌گانه‌ای تلاش دارد ابعاد مختلف تعامل خانواده و هیئت مذهبی را تبیین کند که اهم آنها عبارتند از:

۱. هیئت‌داری خانوادگی؛ تاریخچه و خوانش‌ها

۲. کار ویژه هیئت در ایجاد بنیان خانواده

۳. جایگاه هیئت در تحکیم و تعالی بنیان خانواده

۴. جایگاه هیئت در ایجاد و تقویت سبک زندگی اسلامی-ایرانی

۵. جایگاه هیئت در کنشگری اجتماعی با تأکید بر نهاد خانواده

۶. هیئت‌های زنانه و نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان

۷. چالش‌ها و فرصت‌های هیئت در نسبت با خانواده

۸. نقش هیئت در جهاد تبیین برای صیانت از هویت و سبک زندگی خانوادگی

۹. جنگ رمضان، کنشگری هیئت و قیام خانوادگی مردم

۱۰. تحولات اجتماعی ناشی از جنگ رمضان با تأکید بر تأثیرات متقابل هیئت و خانواده

پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان عرصه هیئت می‌توانند آثار و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه همایش ارسال کنند. اختتامیه و برگزاری این همایش در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی همایش به نشانی heyat-conf.ir مراجعه کرده یا با دبیرخانه همایش به شماره ۰۲۱۸۸۵۷۴۴۴۵ تماس بگیرند.