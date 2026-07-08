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آخرین وضعیت طرح های آب و فاضلاب شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در دیدار نماینده مردم این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آخرین وضعیت پروژههای آب و فاضلاب شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در دیدار نماینده مردم این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، کمال حسینپور و مجتبی نجفی پیرامون روند اجرای طرحهای آبرسانی و فاضلاب، پروژههای در دست اجرا و برنامههای توسعه زیرساختهای این دو شهرستان گفتوگو کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات مؤثر انجامشده در حوزه آب و فاضلاب شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و میرآباد، اظهار داشت: پروژههای متعددی در این سه شهرستان طی سالهای اخیر اجرا و به بهرهبرداری رسیده و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ادامه اجرای پروژههای اولویتدار نیز در برنامههای شرکت قرار دارد.
وی افزود: با همکاری و پیگیری نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و بهرهگیری از اعتبارات موجود، روند اجرای این پروژهها با جدیت دنبال خواهد شد.
نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از اقدامات انجامشده، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تکمیل طرحهای نیمهتمام حوزه آب و فاضلاب تأکید کرد و آمادگی خود را برای پیگیری تأمین منابع مالی از ظرفیتهای قانونی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در پایان این دیدار، بر استمرار تعامل و هماهنگی میان شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان تأکید شد.