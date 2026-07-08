به همت متخصصان داخلی،
بازگشت واحد ۱۲۰ مگاواتی بخار نیروگاه شهید بهشتی به شبکه برق کشور
به همت متخصصان داخلی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با انجام تعمیرات اساسی واحد ۱۲۰ مگاواتی بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان به شبکه برق کشور بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
طرح تعمیرات اساسی واحد بخار ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه شهید بهشتی لوشان، با تکیه بر تخصص و همت کارکنان این شرکت به پایان رسید و این واحد به مدار تولید متصل شد.
محمد باقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: در شرایط سخت و با وجود محدودیتهای موجود، تمام ۲۷ تکلیف مربوط به نیروگاههای گازی با موفقیت به انجام رسید. همچنین با پایان موفقیتآمیز تعمیرات اساسی واحد ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه شهید بهشتی لوشان، تنها یک تعهد تا دستیابی به ۱۰۰ درصد تحقق تکالیف در عرصه بخار باقی مانده است.
وی گفت: این واحد در ابتدای امسال به دلیل بروز نقص فنی در بخش توربوست از مدار خارج شده بود. اما با انجام عملیات تخصصی در کارگاههای تخصصی، این واحد با موفقیت تعمیر و تحویل شد راه اندازی این واحد پرقدرت، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق در مناطق گیلان و زنجان خواهد داشت.
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان جامعترین شرکت پشتیبان کننده صنعت نیروگاهی کشور در استان البرز واقع شده است.