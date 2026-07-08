ششمین قسمت ویژه‌برنامه «امین ایران» امروز همزمان با مراسم وداع رهبر شهید، با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این قسمت از برنامه، چهره‌های سرشناس حوزه‌های مختلف از جمله زهرا داوودنژاد و جهانگیر الماسی (بازیگران)، اصغر پورمحمدی (مدیر پیشین صدا و سیما)، مهدی صالحی دره‌بیدی (کنشگر زبان فارسی) و غلامرضا صنعتگر (خواننده)، مهمان برنامه خواهند بود.

مهمانان «امین ایران» در گفت‌و‌گو با مجریان برنامه، از دیدارها، همراهی‌ها، خاطرات و لحظه‌های ماندگار خود با شهید امت سخن خواهند گفت و ابعاد مختلف شخصیت، سیره و تأثیرگذاری ایشان را از منظر تجربه‌های شخصی خود روایت می‌کنند.

ویژه‌برنامه «امین ایران» با هدف بازتاب حال و هوای مراسم وداع و روایت جلوه‌هایی از ارادت و دلدادگی گروه های مختلف مردم به امام مجاهد شهید، هر روز زنده از ساعت ۱۳ تا ۱۷، پخش می‌شود.