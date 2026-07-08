به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان مازندران در حاشیه بازدید از مواکب هیئت‌های مذهبی شهرستان‌های مازندران از فعالیت گسترده مواکب مردمی در مسیر‌های منتهی به استان خبر داد و گفت: همزمان با آیین‌های بدرقه و تشییع رهبر شهید، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، نیرو‌های مردمی، بسیج و سپاه با برپایی بیش از ۳۰۰ موکب در مسیر‌های «طریق‌الرضا» و ورودی و خروجی شهر‌های مازندران، به زائران و مشتاقان خدمات‌رسانی می‌کنند.

باقری با اشاره به حضور پرشور مردم دیار علویان در مراسم‌های تهران، قم، مشهد و دیگر شهر‌ها افزود: این مواکب از نخستین روز‌های آغاز مراسم بدرقه، با توزیع غذای گرم، چای، شربت و ارائه خدمات رفاهی، پذیرای زائران بوده‌اند و برخی نیز امکانات اسکان موقت را برای مسافران و عزاداران فراهم کرده‌اند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان مازندران تأکید کرد: خدمت‌رسانی این مواکب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت تا از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بازگشت از مشهد، قم و تهران به شایستگی استقبال شود.

وی حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردمی را جلوه‌ای از همدلی، وفاداری و انسجام مردم استان مازندران دانست و اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی بار دیگر با روحیه جهادی و مردمی، صحنه‌ای ماندگار از خدمت بی‌منت و تکریم زائران را در مسیر‌های مواصلاتی استان رقم زده‌اند.