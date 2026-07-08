استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه اعتبارات دولتی به تنهایی برای توسعه فضا‌های آموزشی کافی نیست، گفت: بسیج عمومی خیرین و سرمایه‌گذاران برای جبران عقب‌ماندگی سرانه آموزشی استان و رسیدن به میانگین کشوری ضروریست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی اضافه کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی و اقتصادی در استان، شایسته آذربایجان‌غربی نیست که در سرانه فضا‌های آموزشی از میانگین کشوری عقب باشد، بنابراین نهضت مدرسه‌سازی باید به یک حرکت فراگیر و جهادی تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت احصای دقیق نیاز‌های آموزشی در شهرستان‌ها، بیان کرد: نقشه راه توسعه فضا‌های آموزشی باید بر اساس اولویت‌بندی نیاز‌های هر منطقه تدوین شود.

وی یادآوری کرد: پس از جمع‌بندی نهایی این نیاز‌ها در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مشارکت، به خیرین مدرسه‌ساز و بخش خصوصی ارائه می‌شود تا روند تجهیز و نوسازی مدارس با سرعت و کارآمدی بیشتری تداوم یابد.

رحمانی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت مدارس کانکسی و سنگی در برخی مناطق استان، بر لزوم تعیین تکلیف فوری این فضا‌ها تاکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، برای حذف این نوع مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی کنند و هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با تقدیر از نقش ارزنده خیرین در اعتلای فرهنگ و دانش استان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و خیرین در مدرسه‌سازی، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده‌سازی نسل جوان است.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: دولت تمامی تسهیلات و پشتیبانی‌های لازم را برای هموار کردن مسیر مشارکت خیرین به کار خواهد بست.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان بدنه دولتی و جامعه نیکوکاران، آذربایجان‌غربی بتواند قله‌های عدالت آموزشی را فتح کرده و گام‌های بلندی در جهت ارتقای سطح علمی و رفاهی دانش‌آموزان استان بردارد.