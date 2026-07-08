رضا اسماعیلی شاعر، قطعه شعری را برای آقای شهید سرود.

رفتی تو، ولی ادامه داری آقا...

رفتی تو، ولی ادامه داری آقا...

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا اسماعیلی شاعر کشورمان، قطعه شعری را برای آقای شهید سرود.

این قطعه شعر را در قالب سه رباعی برای رهبر شهید در زیر می خوانیم:

ماییم و هزار دیده‌ی دریایی

ماییم و هزار لاله‌ی صحرایی

ماییم و هزار یادِ شیرین از تو

ماییم و هزار بیستون تنهایی

***

دلتنگ توام، بهار لبخندت کو؟

ای روح سپیده! جان خرسندت کو؟

با قلب شکسته، تشنۀ دیدارم

بر صورت جان، نسیم پیوندت کو؟

***

از مخملِ عشق، جامه داری آقا

در وصفِ سحر، چکامه داری آقا

ققنوسِ حماسه‌خوانِ آتش‌زادی

رفتی تو، ولی ادامه داری آقا...