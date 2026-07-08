به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روز‌های ۲۳ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.

با وجود تمامی دشواری‌ها و موانع موجود، فدراسیون کشتی با پیگیری‌های مستمر موفق شد ویزای اعضای تیم منتخب کشتی آزاد ایران را برای حضور در این رقابت‌ها دریافت کند تا ملی‌پوشان آزادکار راهی بوداپست شوند و در آخرین مرحله از رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ به میدان بروند.

در این اعزام پژمان درستکار حضور نخواهد داشت و تیم ایران با هدایت مهدی تقوی و حضور ۴ کشتی گیر در این رویداد حاضر می‌شود.

هومکس

اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل است:

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده - علی خرمدل

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی

۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی

مربی: مهدی تقوی

داور: داود خوش منظر