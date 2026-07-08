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تیم منتخب کشتی آزاد ایران با حضور ۴ کشتی گیر و هدایت مهدی تقوی راهی مجارستان میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.
با وجود تمامی دشواریها و موانع موجود، فدراسیون کشتی با پیگیریهای مستمر موفق شد ویزای اعضای تیم منتخب کشتی آزاد ایران را برای حضور در این رقابتها دریافت کند تا ملیپوشان آزادکار راهی بوداپست شوند و در آخرین مرحله از رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ به میدان بروند.
در این اعزام پژمان درستکار حضور نخواهد داشت و تیم ایران با هدایت مهدی تقوی و حضور ۴ کشتی گیر در این رویداد حاضر میشود.
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اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل است:
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم زاده - علی خرمدل
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی
۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی
مربی: مهدی تقوی
داور: داود خوش منظر